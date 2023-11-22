انطلاق المؤتمر الانتخابى للمرشح الرئاسى فريد زهران بإدفو.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت قبل قليل، فاعليات المؤتمر الانتخابى الجماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران، وذلك بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، بحضور عدد كبير من الأهالى والقيادات الحزبية والسياسية بالمدينة الأسوانية.

بدأت فاعليات المؤتمر، باستقبال المرشح الرئاسى بزفة بلدى فور وصوله لمقر المؤتمر برفقة أعضاء الحملة الانتخابية، وعزف السلام الوطنى، وتعريف بالبرنامج الانتخابى للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.

وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلاً من المواطنين و أسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الاصلاح الاقتصادي و السياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

وتكثف الحملة الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج، في ميادين و شوارع المحافظات المختلفة، ودعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.