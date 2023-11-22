"انتخابات الرئاسة.. الحقوق والواجبات" ندوة لمركز إعلام المحلة بكنيسة العذراء

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى ندوة تثقيفية بعنوان " الانتخابات الرئاسية الحقوق والواجبات "، وذلك بمقر كنيسة السيدة العذراء بالمحلة الكبرى.

فى إطار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات والتى تهدف لرفع الوعى لدى المواطنين بضرورة المشاركة فى الانتخابات القادمة وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

حاضر فيها الدكتور حسام بندق، أستاذ التخطيط الاجتماعى بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية.

وفى بداية اللقاء قدم محمود السمرى، مدير مركز إعلام المحلة، التهنئة للحضور بحلول الصوم الكبير الأسبوع القادم، موضحًا دور مركز الإعلام ودور القطاع والهيئة فى نشر الوعى، عن طريق حملات إعلامية ومنها حملة صوتك مستقبلك، وتهدف لرفع الوعى السياسى لدى المواطنين وحثهم على المشاركة فى الانتخابات القادمة بإيجابية.

وأكد حسام بندق، على أهمية المشاركة السياسية الإيجابية من كافة المواطنين، حيث كفل لهم الدستور الحق فى الإدلاء بأصواتهم لا فرق بينهم فى جنس أو عرق أو لون أو دين.

وشدد على أن دور الأباء فى حث الشباب على الإدلاء بأصواتهم كونهم الشريحة الأكبر فى المجتمع، ودورهم الحيوى والفعال فى مختلف المجالات التى تبنى مجتمعات قوية ومستقرة.

وأشار أن ذلك يتحقق من خلال المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس مصر القادم، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية واجب وطنى على كل مصرى لرد الجميل لبلاده لتظل مصر عظيمة.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية من أهم أسس الديمقراطية وبناء المجتمعات الصحية إجتماعيا والتى تتسم بالإيجابية والمسئولية المجتمعية لدى أفرادها.