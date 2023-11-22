اليونان ترحب بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين

كتبت هناء أبو العز

رحبت اليونان، اليوم الأربعاء، ب اتفاق الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلى وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لمدة أربعة أيام فى قطاع غزة، والإفراج عن 50 محتجزا فى القطاع.

وقال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس - في بيان نقلته صحيفة (كاثميريني) اليونانية - "أود أن أرحب بالاتفاق الذى تم التوصل إليه اليوم بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية فى غزة والإفراج عن 50 رهينة".

وأكد أن الحكومة اليونانية دعت إلى وقف إنساني وإنشاء ممرات إنسانية قابلة مستدامة، مضيفا: "لقد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه".

ودعا إلى التدفق الفورى ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين، وتكثيف الجهود من أجل سلام دائم في المنطقة، مؤكدا أهمية تنفيذ الاتفاق.