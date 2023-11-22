الهند وأستراليا تؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية

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أعلنت الهند وأستراليا التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، وذلك خلال محادثات بين وزيري خارجية البلدين.

وكان وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار قد التقى نظيرته الأسترالية بيني وونج في نيودلهي ، وبحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية في مجالي التجارة والدفاع، كما أكدا على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادي لكلا البلدين، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأكدت الهند وأستراليا التزامهما بمنطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والشاملة.

وجاءت المحادثات بعد يوم من إجراء محادثات بين وزيري دفاع البلدين في نيودلهي ومسؤولين آخرين.