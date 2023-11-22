اليوم السابع
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"المرور" تحرر 14 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:58 ص
"المرور" تحرر 14 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (60209) مخالفة مرورية متنوعة بينها 14045) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط (451) مخالفة السير بدون تراخيص، و(125) مخالفة دراجة نارية ، و(1216) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(23) مخالفة موقف عشوائى، و(3) مخالفات شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.






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