المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية يتابع خطة التطوير الشاملة للمستشفيات

تفقد الدكتور أحمد أنور عبدالغنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية جميع قطاعات التطوير بالمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للموقف التنفيذى لخطة تطوير المستشفيات الجامعية تجهيزيا وانشائيا.

كما تفقد الدكتور أحمد أنور مبنى العيادات الخارجية الجديد والمكون من 4 طوابق بواقع 74 عيادة من الخدمات التخصصية النوعية وأكد على قرب إنتهاء المرحلة الأولى من أعمال الإنشاءات به ومركز طب الأسرة الرئيسى والمنتظر بدأ التشغيل الفعلى به فى الايام القليلة المقبلة وتقديم الخدمات الطبية الأولية لجميع العاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالى الإسماعيلية.

كما تفقد مركز علاج الأورام حيث بدأت أعمال التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمركز فى الأيام القليلة المنقضية وتم مناقشة مسئولى الشركة المختصة بأعمال الرفع فى التوجيهات الهامة الخاصة بمعايير التطوير سواء بالمرحلة الأولى والثانية من تطوير الأقسام الداخلية بالمستشفى التعليمى، مؤكدا على الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية للمرحلة الثانية وفق الجدول الزمنى المحدد لها.

وأكد الدكتور أحمد أنور على تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى طب وجراحة الأطفال يسير بخطى ثابتة ضمن المشروعات الهامة لتنفيذ مجمع طبى متكامل يخدم إقليم القناة وسيناء وفق أعلى المعايير العالمية للخدمات الطبية.

كما حرص على تفقد تدريبات العاملين بمركز طب الأسرة الرئيسى على رأس العمل ضمن خطة رفع كفاءة العاملين بالمركز للارتقاء بالخدمه الطبية الأولية المقدمة للمرضى.