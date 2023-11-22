المجلس القومى لذوى الإعاقة يثمن متابعة الرئيس السيسى للتحديات المواجهة لهم

كتب محمود راغب

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بملف الإعاقة ومتابعته المستمرة أول بأول لكافة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وسعيه الدائم التوجيه بحلها، واهتمامه بالمرأة المصرية و المرأة ذات الإعاقة.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ومتابعته للجهود التي تتم لدعم الأشخاص ذوي الاعاقة، و بصفة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الإعاقة ومتابعة نشاط الصندوق القومي "للقادرين باختلاف"، وتوجيه سيادته بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة وخاصة السيدات، دلالة قوية ودامغة على اهتمام السيد الرئيس بالملف وحرصه على تذليل أي عقبات تواجهه.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن الأشخاص ذوي الإعاقة ومن خلال دعم الدولة لأدوارهم شعروا بامكانياتهم وأنهم شركاء في خطط التنمية والبناء التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة، وأنهم جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، وأن الدولة كفلت لهم عدد كبير من الحقوق بموجب الدستور والقانون، وبات شعورهم بالتحدي للبناء أعمق وأكبر.

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يستمر المجلس في أداء دوره ورسالته في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمه الدائم للمرأة ذات الإعاقة والمتابعة المستمرة لقضية حصولها على معاشين، وكذلك دوره في توعية الأشخاص ذي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع طبقا للرؤية والسياسة التي يعمل بها، وأن يتعاون مع كافة الشركاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم.