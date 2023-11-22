القومى للمرأة بكفر الشيخ: مجموعة ندوات للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكدت الدكتورة أمانى شاكر، مقر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع المجلس بصدد تنفيذ مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحث السيدات والفتيات على النزول والإدلاء بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهن الدستورى فى تنمية وطنهم، والحفاظ على مكتسباتهن، والتأكيد على أن مشاركة المرأة السياسية هى استكمال لدورها الفعال فى المجتمع وحق منحه لها الدستور والتأكيد على أن صوتها أمانه ومشاركتها الإيجابية واجب وطنى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس القومى للمرأة، خلال اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتورة أمانى شاكر، مقررة الفرع فى ضيافة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضو الفرع، بحضور عضوات المجلس القومى للمرأة.

وأضافت شاكر، أنه جرى مناقشة تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة دوى للفتيات بالمرحلة الإعدادية بعدد من المدارس والتى أطلقتها حرم رئيس الجمهورية، انتصار السيسى، وتنفيذ 26 تدريب ريادة أعمال وتثقيف مالى، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة ال16 يوم، لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها قرار وزارة الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات لمدة أسبوع اعتبارا من 25 نوفمبر من الساعة (5-8) مساء، ولمدة أسبوع يوميا للكشف بالمجان.

وأكدت شاكر، أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ، عقدت عدد من الندوات بكليات جامعة، واستكمال حملات طرق الأبواب التى تستهدف أفراد الأسرة للتوعية بعدد من الرسائل والموضوعات التى تهم المجتمع المصرى، كما تم استعراض البرامج والأنشطة التى نفذها الفرع خلال الشهر الماضي.