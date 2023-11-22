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القاهرة الإخبارية: شاحنتا وقود جديدتان تستعدان لدخول غزة عبر معبر رفح

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:42 م
القاهرة الإخبارية: شاحنتا وقود جديدتان تستعدان لدخول غزة عبر معبر رفح موفد القاهرة الاخبارية
كتب سمير حسنى

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قال موفد القاهرة الإخبارية، إن هناك شاحنتى وقود محملتان بالسولار تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تستعدان لعبور معبر رفح إلى قطاع غزة، ليصبح عدد الشاحنات المحملة بالوقود والتي دخلت اليوم إلى القطاع نحو 4 شاحنات، في حين وصل إجمالي عدد الشاحنات التى دخلت إلى القطاع نحو 15 شاحنة.

كشف مراسل القناة، عن دخول شاحنتي وقود جديدتين إلى قطاع غزة منذ لحظات، ليرتفع عدد شاحنات الوقود التى دخلت القطاع إلى 13 شاحنة محملة بالسولار.

أشار مراسل القناة، إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتجهيز 190 شاحنة تحمل 2500 طن من المساعدات منها 1000 طن مساعدات طبية، بالاضافة الى سيارات الاسعاف واجهزة طبية وغرف عناية مركزة وأجهزة تنفس وكميات كبيرة من الأدوية والمحاليل الطبية.







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