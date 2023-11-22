العراق يودع صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووى بالوكالة الدولية للطاقة الذرية

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أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، أودع صك انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووى.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية، العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن الخارجية العراقية فى بيان قولها "أودع الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، صك انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف فى الوقود المستهلك وأمان التصرف فى النفايات المشعة، لدى مدير عام الوكالة رافائيل جروسى بصفته وديعاً للاتفاقيتين المذكورتين فى أعلاه".



وأضافت: "رحب جروسى بقيام جمهورية العراق بإيداع صكى الانضمام للاتفاقيتين الآنفتى الذكر، قائلاً: "انها خطوة مهمة نحو عراق ديمقراطى جديد، واتطلع لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية التى عهدناها فى الساحة الدولية"، مشيراً إلى "دور الوكالة فى مساعدة الدول الأعضاء فى شتى البرامج والمشاريع ذات العلاقة بعملها".



وأشارت الوزراة إلى أن "الممثل الدائم أشاد بدور الوكالة المحورى فى تقديم الدعم إلى العراق، من خلال تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة بالصحة والامان النووى والوقاية من الاشعاع والتخلص من النفايات المشعة، فضلاً عن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات الوطنية".