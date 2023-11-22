"العاملين بالمالية والضرائب" تعقد مؤتمرا اليوم لتأييد المرشح السيسى

كتبت آية دعبس

أعلن عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عقد مؤتمر عمالى حاشد، اليوم الأربعاء، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح عبد الفضيل، أن ما يزيد عن 250 ألف عامل يمثلون قضاة المال وحماة بوابات مصر وأمناء المال العام وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية، يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت إنجازات خلال السنوات العشر الماضية فترة حكم الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة، لافتا إلى أن هذا التأييد يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد السيسي بمختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضى الصحراوية، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الإنجازات حتى تنعكس بشكل إيجابي على معيشة شعب وعمال مصر.

وأكد أن استمرار الرئيس السيسي ليس مرتبطا فقط بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن كذلك الإصلاحات السياسية، والتي بدأت مع الدعوة لإجراء الحوار الوطني بمشاركة كل القوى السياسية للوصول إلى مخرجات من شأنها إيجاد قوانين وقرارات تسهم إلى حد كبير فى حل المشاكل الضخمة التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة.