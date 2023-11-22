اليوم السابع
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العاملون بالمالية والضرائب للرئيس السيسى: معاك هنكمل المشوار

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 04:25 م
العاملون بالمالية والضرائب للرئيس السيسى: معاك هنكمل المشوار جانب من المؤتمر
كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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شارك المئات اليوم الأربعاء في مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، لإعلان دعمهم وتأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين هتافات: "كمل مشوارك يا ريس.. معاك هنكمل المشوار، كمل يا ريس والشعب المصرى كله معاك".
 
وأوضح عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، أن ما يزيد عن 250 ألف عامل يمثلون قضاة المال وحماة بوابات مصر وأمناء المال العام وأعضاء الجمعية العمومية بالنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية، يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة لولاية جديدة، لتحقيق تطلعات وآمال وطموحات الشعب المصرى، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.
 
وأشار إلى أن الدولة المصرية شهدت إنجازات خلال السنوات العشر الماضية فترة حكم الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2014، مقارنة بوضع البلاد قبل وبعد ثورة 30 يونيو2013، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الصعبة التى تعرضت لها الدولة، لافتا إلى أن هذا التأييد يهدف إلى دعم الإنجازات التى تحققت فى عهد السيسي بمختلف المجالات، ومنها التنمية والبنية التحتية والتعليم والصحة والقوى العاملة والصناعة والتكنولوجيا، والطاقة والغاز والزراعة واستصلاح ملايين الأراضى الصحراوية، وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور لتيسير انتقال المواطنين، مشددا على أن هذه الإنجازات تعكس رؤية استراتيجية لبناء دولة قوية ومتقدمة تلبى طموحات شعبها، مما يتطلب ضرورة استمراره لاستكمال هذه الإنجازات حتى تنعكس بشكل إيجابى على معيشة شعب وعمال مصر.
 
أحد الحضور
أحد الحضور

الدكتور احمد كريمة (1)
الدكتور احمد كريمة (1)

الدكتور احمد كريمة (2)
الدكتور احمد كريمة (2)

الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين
الوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

جانب من حضور المؤتمر
جانب من حضور المؤتمر

حشد جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى
حشد جماهيرى لتأييد الرئيس السيسى

دقيقة حداد على شهداء فلسطين
دقيقة حداد على شهداء فلسطين

رئيس نقابة العاملين بالمالية
رئيس نقابة العاملين بالمالية

عادل عبدالفضيل رئيس النقابة
عادل عبدالفضيل رئيس النقابة

عدد من حضور مؤتمر المالية
عدد من حضور مؤتمر المالية

مؤتمر العاملين بالمالية
مؤتمر العاملين بالمالية

مؤتمر تأييد الرئيس السيسي
مؤتمر تأييد الرئيس السيسي

مؤتمر نقابة العاملين بالضرائب
مؤتمر نقابة العاملين بالضرائب
 






السيسى

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

تاييد السيسي بالانتخابات الرئاسية

نقابة العاملين بالمالية والضرائب



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