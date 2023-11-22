الطاقة الذرية تنظم ورشة عمل دولية عن أنظمة التبريد الحديثة الصديقة للبيئة

كتبت رحمة رمضان

تنظم هيئة الطاقة الذرية ورشة عمل دولية عن الاتجاهات الحديثة في استخدام المواد المغناطيسية في أنظمة التبريد الحديثة الصديقة للبيئة وعرض أهم نتائج مشروع التعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي والدكتور أيهاب عبد الطيف الاستاذ بقسم طبيعة المفاعلات النووية بمركز البحوث النووية والباحث الرئيسي للمشروع ولفيف من العلماء من الجامعات ومراكز البحوث المصرية بالإضافة إلى مشاركة العلماء الدوليين من الجامعات والمعاهد المشاركة بالمشروع.

وقال الدكتور أيهاب عبد اللطيف الباحث الرئيسي للمشروع بأن مشروع التعاون يهدف إلى تطوير تقنية التبريد المغناطيسي كأحد تقنيات التبريد الحديثة الأمنة والصديقة للبيئة والتي تعمل على توفير استهلاك الطاقة المستخدمة في التبريد كذلك تعزيز التبادل العلمي على المستوى المحلي والدولي، كما يشمل على تطوير القدرات البشرية في مجال تطوير المواد المغناطيسية واستخداماتها بهدف تأسيس مدرسة علمية في مجال التبريد المغناطيسي.

وأضاف بأن أهتمام الأوساط العالمية بهذا الموضوع يأتي في إطار سعى جميع دول العالم الى ايجاد بدائل تكنولوجية صديقة للبيئة ، وذلك للحفاظ على الغلاف الجوي نظيف وامن حيث أن غاز الفيريون الذي يعد احد المكونات الرئيسة في اجهزة التبريد والذي يستخدم على نطاق واسع يعد من اخطر المصادر التى تؤدي الى تلوث البيئة لتاثيره الضار على ثقب طبقة الأوزون الموجودة بالغلاف الجوي.

وأوضح عبد اللطيف، بأن نظام التبريد المغناطيسي هو احد التقنيات الحديثة كبديل للتبريد المعتمد على استخدام غاز الفيريون ويعد نظام امن وصديق للبيئة ويلبي حاجة الأنظمة المستخدمة في عمليات التبريد المختلفة، وتعتمد عملية التبريد المغناطيسي على التاثير الحرارى المغناطيسي وهذا التاثير باختصار هو انه عند تطبيق مجال مغناطيسي على بعض المواد ترتفع درجة حرارتها وعند زوال المجال تنخفض درجات الحرارة ويسمى هذا التغير في درجة الحرارة الناتج عن التغير في المجال المغناطيسي بالانتروبي المغناطيسي وهو احد الخصائص المميزة لبعض المواد وبمعرفة قيمته والتحكم فيه يمكن استخدامه في انظمة التبريد دون اي تاثير على البيئة، وهناك مواد مختلفة لها انتروبي مغناطيسي ومن هذه المواد الواعدة البروفسكيت ذو الصيغة الكيميائية وهو مكون من مواد اكاسيد سهلة التحضير وغنية بالخواص الفيزيائية وثابتة بمرور الزمن ومن أهم خصائصها انها لها انتروبي مغناطيسي كبير يجعلها احد اهم المواد التي يمكن استخدامها في التبريد.

كما ان انظمة التبريد المغناطيسي تتميز بانها صغيرة الحجم ورخيصة التكلفة وموفرة في استهلاك الطاقة. ويتضمن هذا المشروع تحضير بعض مركبات البروفسكيت بطرق مختلفة وذلك للبحث عن افضل الخواص الفيزيائية التي تساعد في استخدام تلك المواد في عملية التبريد مع تجربة المواد الواعدة كنموذج مصغر للتبريد المغناطيسي.

ومن المقرر أن تستمر الورشة على مدار يومين ويشارك بها مجموعة من العلماء المتميزين المصريين والمشاركين بالمشروع من قسم طبيعة المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية وبعض الجامعات المصرية مثل جامعة سوهاج وعين شمس وحلوان والزقازيق وكذلك من المراكز البحثية المصرية وتشمل المركز القومي للبحوث ومركز بحوث وتطوير الفلزات كما يشارك بعض العلماء الدوليين من جامعتي الملك فهد لبحوث البترول والتعدين وجيزان بالمملكة العربية السعودية بالاضافة الى المعهد المتحد للبحوث النووية بدوبنا بروسيا الاتحادية.