الشرطة الأسترالية تعتدى على متظاهرين بسبب تضامنهم مع غزة.. فيديو

اعتدت الشرطة الأسترالية على متظاهرين في سيدني، واعتقلت بعضهم بسبب تضامنهم مع قطاع غزة.

وذكرت قناة 9news الأسترالية أنه تم توجيه التهم إلى أكثر من 20 شخصا، فيما الشرطة متهمة باستخدام أساليب "شديدة الوطأة" بعد اعتقالات متعددة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في بورت بوتاني.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تجمع مئات المتظاهرين، الذين ارتدى العديد منهم الكوفية ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، عند محطة الشحن في المرفأ مساء الثلاثاء لمعارضة وصول سفينة حاويات مملوكة لشركة إسرائيلية وللدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها عبر منصة x لعدد من عناصر الشرطة يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، بينما بدا أن رجال الشرطة على ظهور الخيل كانوا يتحركون نحو الحشد لإبعادهم.

Police arrested around 20 protesters and charged the crowd with horses at last nights protest at Port Botany, where activists were attempting to blockade a ship from Israeli shipping company ZIM, which is involved in shipping arms to Israel#blockthedock #ceasefirenow #stopzim pic.twitter.com/yMBUahjlTg