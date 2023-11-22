اليوم السابع
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الشرطة الأسترالية تعتدى على متظاهرين بسبب تضامنهم مع غزة.. فيديو

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 09:07 ص
الشرطة الأسترالية تعتدى على متظاهرين بسبب تضامنهم مع غزة.. فيديو الشرطة الاسترالية - أرشيفية
وكالات

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اعتدت الشرطة الأسترالية على متظاهرين في سيدني، واعتقلت بعضهم بسبب تضامنهم مع قطاع غزة.

وذكرت قناة 9news الأسترالية أنه تم توجيه التهم إلى أكثر من 20 شخصا، فيما الشرطة متهمة باستخدام أساليب "شديدة الوطأة" بعد اعتقالات متعددة خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في بورت بوتاني.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تجمع مئات المتظاهرين، الذين ارتدى العديد منهم الكوفية ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، عند محطة الشحن في المرفأ مساء الثلاثاء لمعارضة وصول سفينة حاويات مملوكة لشركة إسرائيلية وللدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة تم نشرها عبر منصة x لعدد من عناصر الشرطة يقومون بالاعتداء على المتظاهرين، بينما بدا أن رجال الشرطة على ظهور الخيل كانوا يتحركون نحو الحشد لإبعادهم.

 

 

وشوهد الضباط وهم يثبتون متظاهرا على الأقل على الأرض ويسحبون النشطاء الجالسين ويقودونهم بعيدا.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 23 شخصا بعد تجمع غير مصرح به لنحو 400 شخص، زاعمة أن المجموعة أغلقت طريق فورشور أمام حركة المرور ورفضت الامتثال لتوجيهات السير.

وأعلنت الشرطة صباح اليوم الأربعاء أن جميع الأشخاص الـ23 الذين تم اعتقالهم اتهموا بعدم التحرك عند الطلب، وإتلاف أو تعطيل منشأة رئيسية.

 







الشرطة الاسترالية

قطاع غزة

فلسطين

اسرائيل

سيدنى




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