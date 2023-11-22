السيطرة على حريق بحوش منزل بدار السلام سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق بحوش بناحية قرية نقنق دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وذلك بسبب ماس كهربائى من أسلاك عشوائية داخل الحوش، ولا توجد إصابات بشرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لقطاع الشرق يفيد بنش حريق بحوش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتم الحد من انتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بنشوب حريق بحوش بناحية نقنق دائرة مركز دار السلام، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو ناجح ا م ا 29 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

لم ينجم عن ذلك ثمة إصابات وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من والأخشاب والبوص، وبسؤال مالك الحوش بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.