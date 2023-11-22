السجن المؤبد و15 سنة للمتهمين بخطف سائق توك توك وسرقته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية 3 متهمين بالسجن المؤبد للأول والسجن لمدة 15 سنة للثاني والثالث كونهم أطفال، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بخطف سائق توك توك وسرقته بدائرة مركز الزقازيق.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.



تعود أحداث القضية رقم 19255 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2342 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد ع ال م، وشهرته شاكوش، 21 سنة، عامل بمطعم، وأدهم ال ع ال ع، 16 سنة، فني إعلانات يفط، ومحمد م ج ع م، وشهرته تيتو، 15 سنة، ميكانيكي سيارات، مقيمين بدائرة قسم ثان الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بخطف المجني عليه محمد ع ال أ، 34 سنة، سائق توك توك، مقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق، وسرقوه بدائرة مركز الزقازيق.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد خطفوا المجني عليه بطريق التحايل بأن أوهموه بتوصيلهم بدراجته النارية (توك توك) إلى أحد الأماكن فتوجه معهم تلبية لرغبتهم إلى مكان خال من الآدميين وتمكن المتهمين بتلك الوسيلة من إقصائه عن أعين الناس واستدراجه لمحل الواقعة لاتمام جريمتهم بسرقة مبلغ مالي وإطار الدراجة النارية (التوك توك) ومشحن كهربائي، والشروع في سرقة التوك توك، وذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه بالطريق العام بأن قام المتهمين الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء (مطوتين) وأحدثوا إصابات به على النحو المبين بالتحقيقات.

