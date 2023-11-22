الرئيس الفرنسي: ينبغي أن تتيح الهدنة المعلنة إدخال مساعدات عاجلة لغزة

كتبت: هناء أبو العز

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء بالإعلان عن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وكتب ماكرون تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أكد فيها ترحيبه بالتوصل لهذا الاتفاق قائلًا: "نعمل بلا كلل لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن.. وينبغي أن تتيح هذه الهدنة الإنسانية المعلنة إدخال المساعدات العاجلة لسكان غزة".

يشار إلى أن حركة حماس، أعلنت تفاصيل اتفاق تهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، والذي تم بوساطة مصرية قطرية.. بينما أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها، على اتفاق ينص على إطلاق سراح 50 رهينة تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وهدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

نجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

يعد الاتفاق الذى جرى التوصل إليه بداية حقيقية في خطوات وجهود خفض التصعيد الجاري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يدفع جميع الأطراف للوصول بأن يتبعه هدن إنسانية وصفقات أخرى لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وعملت الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية على مدى أكثر من أسبوعين للتوصل لهذا الاتفاق والصفقة، حيث جرت جولات مكوكية من المباحثات والاجتماعات شهدتها القاهرة سواء مع مسئولين إسرائيليين أو قيادة حركة حماس بتنسيق كامل مع الطرف الأمريكي بهدف تذليل كافة العقبات أمام إتمام اتفاق الهدنة وصفقة تبادل الأسرى.