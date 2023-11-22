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الرئيس السيسي: الحاجة لتطوير النظام العالمى بشكل شامل أصبحت أمرا لا مفر منه

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:18 م
الرئيس السيسي: الحاجة لتطوير النظام العالمى بشكل شامل أصبحت أمرا لا مفر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي
ماجد تمراز

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحاجة لتطوير النظام العالمي بشكل شامل أصبحت أمرا لا مفر منه، ويأتى على رأس ذلك إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بقمة العشرين: "يشمل الإصلاح استحداث أدوات تمويل فعالة وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة وإصلاح سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وفقا لأولويات الدول النامية، فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامي الديون السيادية للدول النامية بما فيها الدول متوسطة الدخل".

وتابع: "لم يعد الصمت خيارا إزاء ما يندلع من أزمات، ولم يعد الانتظار والترقب حلا لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة جيوسياسيا واقتصاديا".







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