الرئيس السيسى يستقبل الملك عبد الله الثانى بمطار القاهرة

إبراهيم حسان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

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يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة اليوم.

كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.