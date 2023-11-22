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الرئيس السيسى يستقبل الملك عبد الله الثانى بمطار القاهرة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 03:06 م
الرئيس السيسى يستقبل الملك عبد الله الثانى بمطار القاهرة الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني بمطار القاهرة
إبراهيم حسان

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل قليل، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

تحديث:

يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، مباحثات قمة بالقاهرة اليوم.
 
كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي أكدا موقفهما الموحد الرافض لسياسة العقاب الجماعي في غزة، بما في ذلك الحصار والمجاعة والتهجير، خلال المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة فى 19 أكتوبر الماضى.
 
ورفض الزعيمان خلال اللقاء أية محاولات للتهجير القسري لسكان غزة إلى بلديهما.






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