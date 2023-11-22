اليوم السابع
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الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه بإقامة دولته

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 06:14 م
الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقه بإقامة دولته الرئيس عبد الفتاح السيسى
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته أمام قمة العشرين الافتراضية بالهند: "أود بداية أن أعرب عن فائق امتناني لرئيس وزراء الهند، على تنظيم هذه القمة التي تنعقد في خضم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن استمرار تداعيات الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتراجع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتفاقم تحديات تغيرالمناخ، بالإضافة إلى حالة الاستقطاب والانتقائية التي تتفاقم في النظام الدولى".
 
وأضاف: "لعل أسلوب تفاعل المجتمع الدولي مع الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية يعد تجسيدًا لهذه الانتقائية التي نتحدث عنها فلا تزال آلة الحرب تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار والتشريد بالرغم من التحذيرات الدولية المتصاعدة بضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، بالإضافة إلى ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه المشروع في إقامة دولته والعيش بسلام وأمن بجانب إسرائيل".






الرئيس السيسي

قمة العشرين الافتراضية

الهند

اخبار الهند




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