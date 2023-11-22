وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه "في 22 نوفمبر، تم اكتشاف أربعة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".. موضحة أنه تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت - يوم الجمعة الماضي - أن طيران البحرية الروسية دمر 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" على متنها قوات أوكرانية في مياه البحر الأسود.