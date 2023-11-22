موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت اليوم الأربعاء، فى مياه البحر الأسود 4 زوارق مسيرة أوكرانية كانت تتجه نحو شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه "في 22 نوفمبر، تم اكتشاف أربعة زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود، متجهة نحو شبه جزيرة القرم".. موضحة أنه تم تدمير جميع الأهداف المكتشفة. وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت - يوم الجمعة الماضي - أن طيران البحرية الروسية دمر 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" على متنها قوات أوكرانية في مياه البحر الأسود.

من جانب أخر أعلن الجيش الأوكرانى، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 320 ألفا و670 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و446 دبابة و10 آلاف و188 من المركبات المدرعة و7 آلاف و769 من النظم المدفعية و899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و589 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأوضحت الهيئة أن الخسائر شملت 324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و159 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1105 من المعدات الخاصة و5 آلاف و784 طائرة مسيرة وإسقاط 1564 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".