اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:20 ص
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الدفاع الروسية: إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق القرم

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 08:00 ص
الدفاع الروسية: إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق القرم الجيش الروسى - أرشيفية
وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وبحسب موقع روسيا اليوم، قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 07.30 صباح اليوم، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي جمهورية القرم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدفاع الروسية تدمير 4 زوارق مسيرة أوكرانية في مياه البحر الأسود كانت تتجه إلى شبه جزيرة القرم.

 







وزارة الدفاع الروسية

روسيا

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مسيرات أوكرانية




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