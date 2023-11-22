الداخلية تكشف قضيتين غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال

(3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات – الأراضى الزراعية – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (سيدتان "لإحدهما معلومات جنائية" مقيمتان بمحافظتى "البحيرة والدقهلية") لقيامهن بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهن الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورتان من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 50 مليون جنيه ) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.