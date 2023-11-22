وأكدت الوزارة - فى بيان على موقع إكس (تويتر سابقا) اليوم - على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين يعانون في الصراع المروع فى غزة .. مطالبة جميع الأطراف بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن .

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربع أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.