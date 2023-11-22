الأقصر تشهد تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها 620 سائحا من حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 25 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 620 سائحا من حول العالم، للاستمتاع بسحر المغامرة فى ارتفاع 1600 قدم لمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعة الزراعية والجبلية فى غرب المحافظة، والتى تجذب قلوب جميع الأفواج السياحية التى تزور الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة.

وعبر رحلات البالون الطائر يحلق سياح العالم فى الرحلات فى ارتفاع من 1200 قدم وحتى 1500 قدم، بهدف الاستمتاع بسحر المشهد من السماء للغيوم والطبيعة الساحرة والمعالم الأثرية والسياحية شرقاً وغرباً فى عاصمة مصر القديمة الأقصر، حيث تضم محافظة الأقصر حالياً 19 شركة تعمل فى خدمة السائحين عبر البالون الطائر، ويوجد لديها 8 موديلات من باسكت البالون والتى تضم حمولة تبدأ من 2 ركاب و6 و12 و16 و20 و24 و28 و32 راكبا.

جدير بالذكر إنه تقدم الشركات دعم كبير للسائحين ووسائل بهجة وفرحة لهم خلال الرحلات، حيث أن الرحلات تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة في مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات.