استطلاع: 59% من الأمريكيين يرون بايدن ينفق "أكثر من اللازم" فى دعم أوكرانيا

كتبت: نهال أبو السعود

يقول حوالي نصف الأمريكيين ان تمويل الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها ضد روسيا "أكثر من اللازم"، وفقا لاستطلاع جديد أجرته وكالة اسوشيتد برس اليوم الأربعاء.

ومع ذلك، فإن معارضة المساعدات انخفضت عن الشهر الماضي ويبدو أنها مدفوعة بتراجع معارضة الجمهوريين، وفي الاستطلاع الأخير، قال 45% ممن شملهم الاستطلاع ان الحكومة الامريكية تنفق "اكثر من اللازم" على المساعدات الأوكرانية.

في الوقت نفسه، لا تزال معارضة الجمهوريين للمساعدات قوية، حيث قال 59% من المشاركين في الحزب الجمهوري إن الحكومة تنفق الكثير على المساعدات. بانخفاض من 69 % الذين قالوا نفس الشيء في أكتوبر.

وقال 38% من المشاركين في الاستطلاع إن الإنفاق الحالي "يبلغ المبلغ المناسب تقريبًا"، بارتفاع طفيف عن شهر أكتوبر. ومن بين الجمهوريين، قال ما يقرب من 30% إن الإنفاق أمر صحيح، مقارنة بـ 20 % الشهر الماضي.

ويبدو أن الدعم لأوكرانيا أقوى بين الديمقراطيين عبر مجموعة من الفئات. ويؤيد ما يقرب من نصف الجمهور، 48%، توفير الأسلحة لأوكرانيا – 57% من الديمقراطيين و42% من الجمهوريين.

ويؤيد حوالي أربعة من كل 10 بالغين أمريكيين إرسال أموال حكومية مباشرة إلى أوكرانيا – 54% من الديمقراطيين و24% من الجمهوريين.

ولم يوافق الكونجرس بعد على الطلب الإضافي الطارئ الذي قدمه البيت الأبيض للحصول على أموال للأمن القومي ومساعدة أوكرانيا ومساعدة إسرائيل. وستشمل هذه الحزمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، وهو ما قالت إدارة بايدن إنه ضروري للدولة التي مزقتها الحرب.