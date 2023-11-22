اليوم السابع
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الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:35 م
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إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة تقييم الأداء المهنى

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 01:22 م
إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة تقييم الأداء المهنى الحصول على المركز الأول
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فوز إدارة الخدمة الإجتماعية بالمديرية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهنى.
 
وأعرب وكيل الوزاره عن خالص تهنئته لفريق العمل  لتميزهم وأدائهم المشرف متمنياً  دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية
 
وقام  علاء رزق ، مدير إدارة الخدمة الإجتماعية، باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من الأستاذة أمل فوزي  مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة
 
وفى سياق متصل هنأ مكين  الاخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص الاستاذة بشري السيد لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.
 
ادارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة بالدقهلية
ادارة الخدمة الإجتماعية بمديرية الصحة بالدقهلية

الفوز بالمركز الأول
الفوز بالمركز الأول

الحصول علي المركز الاول
الحصول علي المركز الاول

 







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