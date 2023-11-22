إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية تفوز بالمركز الأول فى مسابقة تقييم الأداء المهنى

الدقهلية - محمدالحبشي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، فوز إدارة الخدمة الإجتماعية بالمديرية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهنى.

وأعرب وكيل الوزاره عن خالص تهنئته لفريق العمل لتميزهم وأدائهم المشرف متمنياً دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية

وقام علاء رزق ، مدير إدارة الخدمة الإجتماعية، باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من الأستاذة أمل فوزي مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة

وفى سياق متصل هنأ مكين الاخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص الاستاذة بشري السيد لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.