أوقاف الأقصر تنتهى من فرش 6 مساجد وتجهز لافتتاح مسجد الجمعة المقبلة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تجهيز المديرية خلال الأيام المقبلة لإفتتاح مسجد جديد لخدمة المواطنين في قرية الشغب بمدينة إسنا، بجانب الانتهاء من فرش 6 مساجد بالسجاد الجديد التابع للوزارة.

ويضيف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، على أن المديرية تعمل بكل جهدها فى كافة الإدارات المختلفة لخدمة المصلين ورواد المساجد، حيث تم فى إطار دور وزارة الأوقاف الدعوى، الإنتهاء من كافة الإستعدادات لفرش عدد 6 مساجد بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة، وهذه المساجد هى التالى:- (مسجد على بن ابى طالب بالغواربة - مسجد احمد مصطفى بالمحاميد قبلى - مسجد العبابدة بالعديسات قبلى - مسجد العنانيه بالنمسا - مسجد ابو جوهر بالطود - مسجد العتيق بالشغب)، موجهاً الشكر لكل من يساهم فى تطوير وتجميل بيوت الله وكافة الجهات والهيئات والأشخاص الذين يقومون بمساعدة المديرية للقيام بدورها.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، إنه سيتم افتتاح مسجد فاطمة الزهراء بالشغب بمدينة إسنا يوم الجمعة المقبل، حيث إنه يتم العمل فى كافة اللمسات النهائية خلال تلك الأيام لافتتاح المسجد، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث تقوم المديرية يوم الجمعة 24 نوفمبر الجارى، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من تشييدها وعمارتها وهو مسجد فاطمة الزهراء بقرية الشغب فى مدينة إسنا، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة إسنا.