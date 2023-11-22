أماكن ومواعيد عمل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية ،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله من يوم 1/11/2023 حتى 30/11/2023، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

و للتيسير على المواطنين من كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

و للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

و تقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الآتية:

1. تعاقد على إدخال العدادات

2. استقبال شكاوى

3. شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

4. الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه

وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة .