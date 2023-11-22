اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أماكن ومواعيد عمل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 02:00 ص
أماكن ومواعيد عمل سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية سيارات خدمة العملاء المتنقله
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية،عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله من يوم 1/11/2023 حتى 30/11/2023، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.
  
و للتيسير على المواطنين من  كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.
و للتواصل سيارة شرق 01275918005
للتواصل سيارة وسط 01275918001
للتواصل سيارة غرب  01275918003
و تقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الآتية: 
 
 
1.  تعاقد على إدخال العدادات
 2.  استقبال شكاوى
3.  شحن كروت العدادات مسبقة الدفع
 4.  الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير
كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه
وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة .
 
 
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