أعراض الالتهابات الجلدية عند الأطفال.. نصائح للوقاية

كتبت مروة محمود الياس

الالتهابات الجلدية، التى يصاب بها الأطفال كثيرة ومتشعبة، فالكثير منها تحدث بسبب تعامل الأطفال غير الحذر مع الأشياء حولهم، ونتيجة أيضا انتقال العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية إليهم بسهولة، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع balmoralpharmacyndl.

وأوضح التقرير أن أبرز ما يعانيه الطفل من الالتهابات الجلدية والأمراض يكون في شكل طفح وتورم، وفى الإصابات الخطيرة او القوية، يمكن الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة مع الشعور بالبرد، والألم في الجزء المصاب وحوله.

وتابع التقرير موضحا طرق بسيطة للوقاية من الالتهابات الجلدية، والتي من أبرزها الاهتمام بتناول الطفل لأطعمة صحية وغنية بالعناصر والفيتامينات، التى تساعد على علاج مشكلاته الجلدية فور حدوثها، أو تعزز مناعته ضد انتقال العدوى بها، كذلك الاهتمام بزيادة المناعة من خلال الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، وكذلك النوم خلال ساعات الليل والاستيقاظ مبكرا، كما أن الاستحمام بشكل منتظم يحافظ على رطوبة جسم الطفل، لذا يجب الاعتماد على هذه الطريقة المنتظمة لمواجهة العدوى وانتقال البكتيريا المسببة للمرض الجلدى.

وأضاف التقرير طرق أخرى للوقاية من المرض الجلدى، والتي منها غسيل اليدين كثيرا وبشكل منتظم حتى تصبح عادة للطفل، إضافة إلى تنظيف الجرح أو الكشط والخدش الذى يحدث في أمنطقة للجسم جيدا من قبل الأم أو الطبيب حتى يكون في مأمن من العدوى، وينصح التقرير الأم بضرورة الاهتمام بحالة الطفل والعناية بجروحه جيدا، وكذا الاهتمام بعرضه على المختص فور إصابته بأى مشكلة جلدية.