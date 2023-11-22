أصناف جديدة من القمح للزراعة بالدلتا الجديدة والعوينات وتوشكى.. التفاصيل

‫ كتبت أسماء نصار

تعتبر الأراضى المستصلحة حديثًا سواء الرماية أو الجيرية المروية جزء هامًا في خطة التوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية والإنتاج الزراعى، والقمح فى هذه الأراضى يتعرض لظروف صعبة تبعًا لنوع التربة وقلة خصوبتها واحتفاظها بمياه الرى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الفنية التى أوصى بها قسم بحوث القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية والتى تعمل على زيادة محصول القمح فى الأراضى الجديدة:

1- الأصناف المسموح بها فى الأراضى المستصلحة حديثاً "الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكى" مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

2- يجب الاهتمام باختيار الاصناف الملائمة المستنبطة بمعرفة قسم بحوث القمح.

3- هذه الأصناف ذات مواصفات تكنولوجية ممتازة.

‎4- تقاوى هذه الأصناف خالية من الشوائب وبذور الحشائش وخاصة حشيشة الزمير.