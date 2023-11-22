أسوشيتدبرس: اتفاق الهدنة أكبر إنجاز دبلوماسى منذ السابع من أكتوبر

كتبت: ريم عبد الحميد

وصفت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية اتفاق الهدنة الذى تم التوصل إليه بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية وقطرية، بأنه أكبر إنجاز دبلوماسى منذ بدء عملية طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر الماضى، وشن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان أنهى أسابيع من المفاوضات غير المباشرة تمت بوساطة مصرية أيضا، ودور للولايات المتحدة من أجل تحرير بعض المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينينة.

ونقلت الوكالة ترحيب الرئيس جو بايدن بالاتفاق، وقوله إن نتنياهو التزام بدعم التوقف الممتد، من أجل ضمان أن يتم إطلاق سراح الأسرى وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن الهدنة ستمد يوما إضافيا لكل 10 أسرى أخرين يتم الإفراج عنهم، وقالت هيئة الصليب الأحمر الدولى أنها مستعدة للمساعدة على أى تبادل.

وذكرت الوكالة أنه بالرغم من الدمار الهائل فى قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فإن الفصائل ترى إطلاق سراح النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية، الذين يراهم الفلسطينيون أبطالا يقاومون الاحتلال، باعتباره إنجازا، وإعلان الانتصار لو انتهت الحرب مع بقائها فى غزة.

وبالنسبة لإسرائيل، قالت الوكالة إن عودة الرهائن قد يرفع الأرواح المعنوية، حيث مزقت القضية البلاد. وتمتلأ القنوات الإسرائيلية بمقابلات مع عائلات المحتجزين، وأصبحت تلك العائلات قوة قوية فى إسرائيل، وشنت مظاهرات هائلة ومسيرات للضغط على الحكومة لإعادتهم.

وذهبت الوكالة إلى القول بأن هيكل اتفاق الهدنة يمكن أن يحد من قدرة إسرائيل على المضى قدما فى هجومها، حتى بعد انتهاء مدته الزمنية. وأى توقف سيمنح الفصائل الفلسطينية فرصة لإعادة التجمع خاصة إذا طالت الأمور بإطلاق سراح مزيد من الرهائن.