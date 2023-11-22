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أبو الغيط يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية فى الوصول لهدنة إنسانية بغزة

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 11:39 ص
أبو الغيط يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية فى الوصول لهدنة إنسانية بغزة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل لعدد من المحتجزين والرهائن والأسرى لدى الطرفين.
 
وأعرب أبو الغيط عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي الوحشي على سكانه المدنيين، مؤكدا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.  
 
وجدد جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام تأكيد أبو الغيط على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقا لتحقيق الأمن بل يزيد من احتمالات العنف في المستقبل.






الجامعة العربية

غزة

فلسطين

هدنة إنسانية

قطاع غزة




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