50 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح خلال الساعات الماضية

رفح ـ محمد حسين

واصل معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، اليوم، الثلاثاء، فتح أبوابه أمام حركة دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود لقطاع غزة، واستقبال المصابين والمرضى والأجانب الخارجين من غزة.

وأفادت مصادر بمعبر رفح، بأنه تم خلال الساعات القليلة الماضية دخول 50 شاحنة مساعدات غذائية من الجانب المصرى من معبر رفح للجانب الفلسطينى، كما تم دخول شاحنتين وقود، واستقبال 9 مصابين تم نقلهم للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وأشارت المصادر، إلى أنه يجرى الاستعداد لاستقبال مزيد من المصابين والمرضى والأطفال، فضلا عن استقبال دفعة جديدة من حملة الجوازات الأجنبية القادمين من غزة فى طريقهم لبلدانهم.

ووصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولى تنقل مساعدات لغزة منذ 12 أكتوبر الماضى 160 طائرة.

وأفاد بيان عن الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بأن الطائرات نقلت نحو 4200 طن من المساعدات المتنوعة تم تخزينها فى 7 مخازن مؤمنة فى مدينة العريش ونقلها إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصرى والهلال الأحمر الفلسطينى، حيث اشتملت المساعدات التى حملتها الطائرات مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات الإسعاف المجهزة.

وأوضحت بيانات غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، أن آخر ما شهده مطار العريش وصول 7 طائرات محملة بـ155 طنًا من المساعدات المتنوعة.

وسجلت البيانات، أن المنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، طائرة من منظمة أطباء بلا حدود، اتحاد الأوروبى، الأمم المتحدة.

والدول التى وصلت منها طائرات نقل مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش هى: الكويت، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة، روسيا، الجزائر، الأردن، العراق، إندونيسيا، فرنسا، المغرب، السعودية، باكستان، البحرين، انجلترا، البرازيل، تونس، فنزويلا، الهند، كينيا، كولومبيا، ماليزيا، اليونان، ليبيا، تركمنستان، بولندا، الدنمارك، سلطنة عمان، الشيشان.