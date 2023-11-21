31 % زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمـة إجمـالــى الصــادرات الـى دول حـوض النيل بلغت 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتلات وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- السودان: بلغــت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.

2- كينيا: بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.

3- أوغندا: بلغــت قيمــة الصادرات (108 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل.

4- أثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.

5- تنزانيا: بلغت قيمة الصادرات (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات (196مليون دولار) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.

2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات (182 مليون دولار) بنسبة 27.9% من اجمالي أهم السلع .

3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات (97 مليون دولار) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .

وبلغــت قيمــة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9%.

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 38.1% من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغـت قيمـــة الـواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.

3- كينيــا: بلغت قيمة الـواردات (308 مليون دولار) بنسبه 22.4% من إجمالي التكتل.

4- أوغنــدا: بلغـــت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.

5- أثيوبيا: بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1% من اجمالي أهم السلع.

2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات (294 مليون دولار) بنسبة 22.8% من اجمالي أهم السلع.

3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات (195 مليون دولار) بنسبة 15.1% من اجمالي أهم السلع .