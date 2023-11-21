‎تعرف على أهم التوصيات الفنية من وزارة الزراعة بشأن محصول الجوافة

‎كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجبة على مزارعي محصول الجوافة، خلال شهر نوفمبر.

‎وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

- البدء في تقليم الأشجار بإزالة الأفرع الجافة وخف الأفرع المتزاحمة لفتح قلب الشجرة للسماح بدخول الضوء وتشجيع النمو والإثمار.

تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالغمر

1- اضافة السماد العضوي الجيد وبمعدل 10 م 3 / فدان للأشجار نثرا في منطقة الجذور مع تقليب الأسمدة بجزء من التربة ثم الري لإتمام عملية التخمر.

2- اضافة 200-250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان نثرا في منطقة امتصاص الجذور مع التقليب للسماد في التربة، أما الأشجار الحديثة غير المثمرة فيضاف اليها 170 كجم للفدان مخلوطة مع الأسمدة العضوية.

تسميد أشجار الجوافة التي تروى بالتنقيط

1- اضافة السماد العضوي الجيد بمعدل 10-15 م 3 / فدان نثرا في منطقة انتشار الجذور.

2- اضافة 250 كجم سوبر فوسفات أحادي للفدان في المناطق حديثة الاستصلاح وذلك لأشجار الجوافة المثمرة وتضاف في خندقين مع السماد العضوي علي جانبي ظل المحيط الخضري للأشجار خلال فصل الشتاء علي دفعة واحدة.

برنامج رى الجوافة

1- الري مرتان أسبوعيا للأشجار التي تروي بالتنقيط وإطالة فترات الري الي 25-30 يوما للأشجار التي تروي بالغمر.

2-السنة الأولى 7 لتر/ الشجرة السنة الثانية 8 لتر/ الشجرة

3- السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة.

4- السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة .

6- السنة السادسة 50 لتر/ الشجرة أكثر من 7 45 لتر/ الشجرة.