اليوم السابع
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يونهاب: حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة لأمريكا تدخل ميناء كوريا الجنوبية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:41 ص
يونهاب: حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية تابعة لأمريكا تدخل ميناء كوريا الجنوبية حاملة طائرات أمريكية
أحمد علوى

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وصلت حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس كارل فينسن) التي تعمل بالطاقة النووية إلى القاعدة البحرية في مدينة بوسان، ذكرت ذلك وكالة يونهاب.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية في بيان أن وصول الحاملة الأمريكية "تظهر الاستعداد القوي لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة للرد على التهديد الصاروخي والنووي المتزايد من كوريا الشمالية".

وفي الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر ، زارت حاملة الطائرات النووية الأمريكية رونالد ريغان بوسان.

في وقت سابق، ذكرت وكالة كيودو أن كوريا الشمالية أخطرت خفر السواحل الياباني بنيتها إطلاق قمر صناعي في الفترة من 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وحاولت كوريا الشمالية دون جدوى إطلاق أول قمر صناعي استطلاعي لها في مايو وأغسطس.

وأعلنت بيونغ يانغ عزمها على القيام بمحاولة ثالثة في أكتوبر، لكن هذا لم يحدث.

 

 







حاملة الطائرات الأمريكية

الطاقة النووية

مدينة بوسان

كوريا الجنوبية



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