وزير العدل: مشروعات العدالة الرقمية تساعد فى تقديم خدمات ميسرة وبأقل جهد

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل ، أن الوزارة تمكنت من إنجاز مشروعات تكنولوجية عظيمة تساعد فى تقديم خدمات ميسرة وبأقل جهد.

وأضاف المستشار عمر مروان على هامش مشاركة وزارة العدل في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 19 الى 22 نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن الوزارة تقدمت فى هذه المعرض بأربع مشروعات تكنولوجية.

وذكر أن مشاركة الوزارة فى المعرض تأتى فى إطار الحرص على نشر مشروعات العدالة الرقمية التي أنجزتها وزارة العدل.

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها، مثل:

- وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري.

- مشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء.

- حقيبة التوثيق المتنقل.

- مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة العامة والمحاكم الاقتصادية.

وقام المستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيارة المعرض.

وحضر فى معرض العدل لفيف من قيادات الوزارة من بينهم المستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل لشؤون مجلس النواب والإعلام، والمستشار شريف الدياسطى مساعد وزير العدل للمكتب الفنى والمستشار وديع حنا رئيس المكتب الوزير.

الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة العدل في هذا المعرض تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.