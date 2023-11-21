وزير الرياضة: الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس شفافية الدولة وديمقراطيتها

كتبت امنية الموجى - ياسمين يحيى

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن توقيع البروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات يعبر عن تعاون الدولة المصرية ومؤسساتها للصالح العام.

وقال صبحى فى مؤتمر توقيع بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات أن هناك عدد من الندوات والمحاضرات للشباب لحثهم على المشاركة فى الانتخابات، وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة أيضا.

وأشار صبحى أن الوعى من المستهدفات الكبرى للدولة المصرية ،ودايما يتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية الوعى، وتوقيع البروتوكول اليوم جاء بعد الاتفاق على توحيد الدور بزيادة الوعى المجتمعى، فالوزارة تقوم مع الهيئة بدور قومى فعال فى الحث على المشاركة فى الحياة السياسية.

وأضاف وزير الرياضة أن الوزارة لديها مدن شبابية ورياضية ومنتديات للشباب تستطيع من خلالها تحقيق مستهدفات الهيئة الوطنية للانتخابات وحق للمواطن وحثهم على المشاركة وهو ما يعكس شفافية الدولة وديمقراطيتها.

وأشار صبحى إلى حيادية الهيئة فى التعامل مع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة خلال الفترة الجارية ، و أنه لا بد من وجود مستند مستقبلى للتعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات وهو مانفحر به بالقيام بدورها الوطنى، لنشر الديمقراطية والشفافية .

وتطرق صبحى ان الوزارة تنتمى إلى قياس الأثر ما بعد الحدث ، ولا نمتلك سوى العمل مع الهيئة الوطنية للحث على المشاركة السياسية ، و أن اهتمام الهيئة بتوقيع بروتوكول مع الوزارة بالانتخابات ونقل صورة للمجتمع المصرى مغلفة بالشفافية والديمقراطية.

واختتم أن الرسالة تعاون الدولة مع مؤسسات المجتمع يعكس اهتمام الدولة بالديمقراطية والشفافية فى العملية الانتخابية وهو مايؤتى ثمارها بمشاركة المواطنين فى الانتخابات وتقليل حجم ما يمكن توقعه من مشكلات.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إبرام بروتوكول مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.