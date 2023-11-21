ندوة لجامعة القاهرة عن الإسهام الفكرى للراحل جابر عصفور 4 ديسمبر

‏تنظم جامعة القاهرة ندوة كبرى عن الإسهام الفكرى للدكتور الراحل جابر عصفور عضو مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة؛ وذلك حول كتاب المرايا المتجاورة والمشروع الفكرى لعميد الأدب العربى طه حسين، وذلك يوم 4 ديسمبر المقبل فى إطار الموسم الثقافى لكلية الآداب.

‏ وتستضيف الندوة نخبة من كبار الأساتذة والمفكرين، وتأتى هذه الندوة فى إطار المشروع الفكرى الذى أطلقته الجامعة حول تطوير العقل المصرى وطبقًا لوثيقة التنوير التى أطلقها الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة فى مؤتمر صحفى كبير عام 2017 بحضور كامل تشكيل مجلس الثقافة والتنوير والذى كان الدكتور جابر عصفور أحد أبرز أعضائه.

جدير بالذكر أن الدكتور جابر عصفور واحد من أبرز أساتذة الأدب العربى والمفكرين المصريين، وسبق أن تولى عدة مرات منصب وزير الثقافة المصرية، كما سبق أن أقامت الجامعة عنه مجموعة من الندوات نظرا لدوره الفكرى البارز، كما أطلقت الجامعة والكلية اسم الراحل على أكبر مدرج بالكلية، وشهد هذا المدرج تنظيم النسخة الأولى من معسكر القيادة الفعالة بعنوان تطوير الوعى الوطني.