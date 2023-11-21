اليوم السابع
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نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:49 م
نتنياهو: سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مضيفا أن الصليب الأحمر سيزور الأسرى الذين لن يطلق سراحهم ويوفر لهم أدوية، مشيرا إلى أن كل الأجهزة الأمنية تدعم القرار بشأن صفقة التبادل
 
وأضاف خلال مؤتمر صحفي على قناة القاهرة الإخبارية، أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل والاتفاق سيسمح بالاستعداد لمواصلة القتال، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.
 
وتابع أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال، مؤكدا أن عودة المخطوفين مهمة مقدسة وأنا ملتزم بها.






نتنياهو

إطلاق سراح الرهائن

الحرب فى غزة

بادين




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