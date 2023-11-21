نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها أيام 10، 11، 12 ديسمبر القادم، حيث تم تجهيز 184 مقرًا انتخابيًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وبلغ عدد لجان الوافدين 10 لجنة انتخابية، لجان عامة 10 لجان، بإجمالي 963.273 ناخب، بيانها كالتالي: حي أول 7لجان، حي ثان 28 لجنة، حي ثالث 14 لجنة، مركز إسماعيلية 23 لجنة، أبوصوير 23 لجنة، القصاصين 13لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة غرب 19 لجنة، القنطرة شرق 9 لجان، فايد 34 لجنة.

وذلك بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار العسكري للمحافظة، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية، مدير إدارة المرور، مدير إدارة الحماية المدنية، مديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن ورئيس قطاع الشمال والجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة وممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة والجهات المعنية بالاجتماع.

ووجَّه "عصام" شركتيّ الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مؤكدًا على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولًا بأول.

كما أكد "عصام" على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة إزالة ورفع كافة المخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية، حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة مظلات بكافة المراكز الانتخابية؛ تيسيرًا على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأشار وكلاء الوزارة بكافة المديريات الخدمية على مستوى محافظة الإسماعيلية بأنه تم عقد ندوات توعوية لكافة فئات المجتمع الإسماعيلي بأهمية الإدلاء بأصواتهم باعتباره واجب وطني وحق أصيل للمواطن.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على تعقيم المقار الانتخابية فور استلامها ومتابعة وتوفير المستلزمات الطبية والأمصال خلال أيام الاستحقاق الانتخابي.

وأثناء الاجتماع، تم التأكيد على توفير الأرصدة من المواد البترولية والتموينية وأرغفة الخبز واسطوانات البوتاجاز لمقار إقامة المغتربين.

ووجَّه "عصام" على ضرورة متابعة النشرة الجوية وحالة الطقس خلال الاستحقاق الانتخابي؛ من أجل الاستعداد المبكر والتأهب لأي ظروف مناخية طارئة والتعامل معها والعمل على حلها بشكل فوري.

وأشار عصام إلى ضرورة الالتزام التام من قِبَل الجهات التنفيذية بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة؛ للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة الإسماعيلية برئاسة نائب محافظ الإسماعيلية؛ لمتابعة سير الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين في الإدلاء بأصواتهم.