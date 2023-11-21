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مصر ترفض تصفية قضية فلسطين.. كلمة تاريخية لرئيس الوزراء فى مجلس النواب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:08 م
مصر ترفض تصفية قضية فلسطين.. كلمة تاريخية لرئيس الوزراء فى مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الضغوط التى تتعرض لها مصر ليست بالقليلة، مؤكدا أن مصر كانت تعى حجم التحدى من اللحظة الأولى، وتابع: "اسمحوا لى أن أؤكد على حقائق واضحة وهى أن التضامن والدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى والقضية ليست وليدة اللحظة وإنما استمرار للدور المصرى التاريخى".
 
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
 
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
 
كلمة رئيس الوزراء
كلمة رئيس الوزراء
 
الرؤية المصرية تقوم على أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين
 
السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية عواقبها وخيمة
 
مصر تتعرض لضغوط اقتصادية وسياسية ولكننا نواجه التحديات
 
من نتائج انتصار حرب 1973 ليس استعادة سيناء فقط لكن تغيير ميزان القوى
 
هناك تنسيق على مدار الساعة لوضع سبيل لحل الأزمة الفلسطينية
 
الرئيس السيسى يقود الجهود والتحركات على كل الأصعدة بشأن القضية الفلسطينية
 
مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية
 
مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءت لحماية وصون حدودها
 
مصر أدركت أن المستهدف منذ 7 أكتوبر هو مخطط التهجير المرفوض
 
معبر رفح لم يغلق لحظة واحد منذ الأزمة






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