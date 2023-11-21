"مصر المعاصرة.. التحديات وآفاق المستقبل" ندوة بمكتبة الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

يفتتح الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية غدا الثلاثاء ندوة بعنوان "مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل"، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهر، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يتحدث فيها الدكتور جميل حلمى عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتورة سوزى عدلى ناشد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.

أشارت د.سوزى عدلى ناشد إلى انها سوف تتناول فى كلمتها مفهوم المواطنة، والتمكين السياسى والاقتصادية والاجتماعى لبعض الفئات فى المجتمع مثل المرأة وذوى الاعاقة، والتأكيد على مشاركة كافة المواطنين فى الشأن العام، مسلمين وأقباطا، وهو ما يؤكد على انه لا إقصاء لأى مواطن فى ظل الجمهورية الجديدة.

وسوف يتناول جميل حلمى مبادرة حياة كريمة، ويتحدث د.عبد الخالق إبراهيم عن جهود الدولة فى القضاء على التهميش، ويتطرق المحامى والحقوقى عصام شيحه إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المنتظر أن يشارك عدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ فى الندوة، وسوف يحضر وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مقدمتهم النائب رامى جلال، ووفود شبابية وأهلية وبيت العائلة المصرية، والمهتمين بالعمل العام.