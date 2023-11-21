اليوم السابع
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مستقبل أسعار الفائدة فى 2024 ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب على نغم FM

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:01 ص
مستقبل أسعار الفائدة فى 2024 ببرنامج بنكنوت مع أحمد يعقوب على نغم FM الإعلامى أحمد يعقوب
كتبت: ريهام الباشا

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يناقش برنامج بنكنوت، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، مستقبل أسعار الفائدة في 2024 ، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

 

ويُذاع برنامج بنكنوت على إذاعة "نغم إف إم"، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك للموسم الـ4 على التوالى، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع" والإذاعية ميرا العامرى، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.







أسعار الفائدة

برنامج بنكنوت

نغم FM




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