مديرية التموين بسوهاج تحرر 98 محضرا متنوعا فى حملة على الأسواق

سوهاج محمود مقبول

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، تحرير 98 محضرا تموينيا خلال اليوم بمراكز المحافظة المختلفة.

صرح بذلك محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير 98 محضرا تموينيا خلال اليوم.

وجاءت الحملة بمشاركة المهندس محمد حسين وكيل المديرية وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والتصدي للتعديات ورصد شكاوى الأهالي، بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين.