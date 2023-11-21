اليوم السابع
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مدبولى يصل مجلس النواب للرد على طلب إحاطة بشأن منع محاولات تهجير الفلسطينيين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:15 ص
مدبولى يصل مجلس النواب للرد على طلب إحاطة بشأن منع محاولات تهجير الفلسطينيين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتب كامل كامل

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وصل رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي إلي مقر مجلس النواب، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
 
 
ووفقا لجدول أعمال الجلسة، ستناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: عبد الهادى القصبي، جازي سعد، أحمد خليل خير الله، أحمد فؤاد أباظة، عماد خليل، مصطفى بكري، كريم درويش، أحمد العوضي، أميرة صابر، إبراهيم أبو شعيرة، محمد تيسير مطر، عبد المنعم إمام، عزيز مطر، عاطف مغاوري، ضياء الدين داود، طارق رضوان.
 
 






مجلس النواب

التهجير القسري لشعب الفلسطيني

القضية الفلسطينية

الكيان الصهيونى



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