محاكمة سيدة فى اتهامها بقتل رضيعتها بمعاونة آخر اليوم

كتب أحمد إسماعيل

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم محاكمة ربة منزل وأخر، لاتهامهما بقتل طفلتها بمنطقة الوراق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5483 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهمة "ح . س"، 38 سنة، ربة منزل، و"ر . ف"، 38 سنة، نقاش، لأنهما في يوم 2 أبريل العام الماضي، قتلا رضيعتها المجني عليها "فاطمة . أ"، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها.