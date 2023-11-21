محاكمات × 24 ساعة.. 5 ديسمبر نظر محاكمة طليق علا غانم.. وحجز استئناف زوج مذيعة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر العديد من القضايا المهمة، لعل أبرزها، تحديد جلسة محاكمة زوج الفنانة علا غانم لاتهامه بالاعتداء عليها، وحجز استئناف زوج مذيعة شهيرة على حكم حبسه في واقعة عقر كلب يملكه لمدير بنك ووفاته بالشيخ زايد.

علا غانم

حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، 5 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها السابق لاتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف.

قتل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل، بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته بـ"صاروخ كهربائى" بسبب خلافات بينهما، لجلسة الغد لاتخاذ إجراءات الرد.

استئناف زوج مذيعة

حجزت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الثلاثاء استئناف زوج مذيعة شهيرة ومديرة منزلها على حكم حبس الأول 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لجلسة 28 نوفمبر للنطق بالحكم.

إعدام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بقتل صديقه لسرقته، بعد إحالته إلى فضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه من عدمه في الجلسة السابقة.