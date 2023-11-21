اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:20 م
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محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى بطريق بنها الحر

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:23 م
محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى بطريق بنها الحر محافظ القليوبية يتابع حالة المصابين
القليوبية إبراهيم سالم

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توقف عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أثناء مروره على طريق شبرا- بنها الحر، للاطمئنان على مصابي حادث انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة.
 
وتابع المحافظ، حالة جميع الركاب ووصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقلهم إلى مستشفى كفر شكر المركزي، والذي بلغ عددهم 10 مصابين، مُكلفًا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بعمل اللازم لهم.
 
ومن الجدير بالذكر أنه تمت مشاركة 5 سيارات إسعاف في نقل ونجدة المصابين في الحادث، كما كلفَّ الهجان مسؤولي المرور بمتابعة الحادث، ورفع السيارة من الطريق لعدم إعاقة حركة المرور.
 
 






اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

حادث تصادم

طريق شبرا بنها الحر

سيارة ميكروباص

انقلاب سيارة ميكروباص




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